Porta Pispini, esame per riaprirla

Potrebbe essere oggi il giorno buono per la riapertura di Porta Pispini, chiusa al transito da quasi due settimane dopo il distacco di frammenti murari del 19 maggio. Questione in mano alla Soprintendenza, cui spettano il controllo e le verifiche sulle mura storiche, che oggi dovrebbe proseguire con un’ulteriore verifica tecnica per stabilire la possibile riapertura, in caso di esito negativo sul pericolo di nuovi distacchi. Il Comune, che gestisce gli interventi sulle porte lignee, aveva provveduto a chiudere la Porta con ordinanza urgente prima di stimolare la Soprintendenza. L’accaduto potrebbe portare, in caso di stop ai lavori, all’inserimento di un tavolato di protezione.