Pony finisce in una scarpata. Salvata

Sono stati alcuni residenti

che vivono nella zona dei Cappuccini, vicino a via

della Pergola, a chiedere aiuto essendosi accorti che una cavallina di razza pony

era finita in una scarpata.

L’animale sulle prime

non si rialzava per cui

si temeva che potesse aver riportato conseguenze importanti ad un arto nella caduta.

Così è scattata la macchina

dei soccorsi, sul posto si è recata subito una squadra dei vigili del fuoco di Siena e anche dei carabinieri forestali.

Sono stati bravi a mettere in salvo l’animale scivolato nella scarpata, mettendola in sicurezza. Appena recuperata (foto in basso) ha iniziato a mangiare e sembrava anche appoggiare la zampa per cui probabilmente le conseguenze della caduta non sono gravi. Anche se serviranno ovviamente accertamenti veterinari.

Nel pomeriggio i pompieri sono intervenuti anche all’uscita di San Rocco a Pilli dove una macchina condotta da una donna di 45 anni (portata alle Scotte in codice 2) è finita contro il guard-rail

La.Valde.