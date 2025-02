Ponte sulla ferrovia per Vico Alto. È partita l’ultima fase dei lavori

La riapertura nel doppio senso dovrebbe avvenire entro la fine del mese, probabilmente già a metà febbraio. Ma finalmente inizia a scorrere il conto alla rovescia per una completa circolazione sul ponte sulla ferrovia che collega viale Sclavo al quartiere di Vico Alto. Rfi ha svolto i lavori sulla struttura (di sua competenza perché al di sopra dei binari) e sulle scarpate, completando peraltro un’ampia ripulitura degli spazi verdi al fianco della strada fiume. Ora spetta al Comune completare l’opera di sistemazione della strada, che invece è competenza appunto dell’amministrazione. Un intreccio che non ha favorito la rapidità dell’intervento, ma che ha visto comunque l’impegno dell’assessorato ai lavori pubblici per stringere le fila del dialogo con Rfi e arrivare il prima possibile alla riapertura di un collegamento fondamentale per la città. I problemi di solidità hanno riguardato anche la strada che costeggia il parcheggio della Mens Sana: anche in questo caso il piazzale è di proprietà di Rfi, ma è interesse primario del Comune di recuperarne la piena funzionalità. Da mesi l’interdizione al traffico sulla corsia di destra del ponticino verso Vico Alto, ha spostato tutto il traffico in ingresso al quartiere verso soluzioni alternative, continuando a garantire funzionalità quasi piena (tranne i mezzi sopra le 3,5 tonnellate) a quelli in uscita.

Entro un paio di settimane si dovrebbe tornare alla normalità, con il doppio senso di circolazione su una struttura che peraltro ospiterà il passaggio sia delle Strade Bianche sia del Giro d’Italia, negli ultimi chilometri sul percorso cittadino dopo la fatica compiuta dai ciclisti sugli sterrati della provincia.