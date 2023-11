Ponte sulla ferrovia chiuso a metà. Vico Alto, ’vistoso deterioramento’

Al momento il disagio riguarda solo la viabilità, bisognerà capire più avanti se ci saranno conseguenze anche per i collegamenti su binario. Da alcuni giorni è vietato l’accesso alla strada di Vico Alto per chi proviene da viale Sclavo, mentre in uscita dal quartiere la limitazione al transito è per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate e la circolazione sul ponticino è ridotta alla metà sinistra della carreggiata. Nella disposizione della polizia municipale si parla di "vistoso deterioramento delle strutture del ponte, causato da infiltrazioni di acque meteoriche". Da Rfi per il momento comunicano che non ci sono ripercussioni sui collegamenti ferroviari.

Ma siamo ancora alla fase degli accertamenti: spetta in questo frangente ai tecnici di AdF stabilire la portata della perdita della tubazione (ne passano due sul tratto in questione) che potrebbe aver contribuito a danneggiare la struttura. Una volta appurato ed eliminato questo problema, resterà da capire come intervenire su quel "vistoso deterioramento", tema sul quale entrano in ballo anche diverse competenze, questione sempre scivolosa quando si tratta di lavori da realizzare. Il ponte è infatti di proprietà delle Ferrovie, come la sottostante massicciata su cui poggiano le arcate. Al Comune, come previsto da una vecchia convenzione, compete la manutenzione del manto stradale.

Dopo le relazioni dei tecnici, si stabilirà che tipo di intervento di consolidamento realizzare, considerando che da sotto quel cavalcavia transitano tutti i collegamenti ferroviari verso nord. Se per la strada esistono percorsi alternativi, a partire dalla strada fiume, per la ferrovia sarà comunque necessario riuscire a non impattare sulla circolazione ferroviaria al momento dell’intervento. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità, intanto per l’intervento dei tecnici del Fiora, poi per capire tempi e modalità del lavoro da programmare.