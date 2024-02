Ponte in via Ferriera. Oggi l’inaugurazione

Inaugurazione oggi alle 15,30 a Colle il nuovo ponte in via di Ferriera. Da oggi, così, Colle ha un nuovo ponte. Per tutti i colligiani è ormai diventato ‘il ponte sulla gora’, non sarebbe male, però, pensare anche ad un nome suggestivo per questa nuova infrastruttura. Un’opera importante per quanto riguarda il sistema di mobilità su rota della città. "Con l’inaugurazione del ponte di Ferriera – afferma il Vicesindaco con delega alle Opere Pubbliche, Stefano Nardi – si compie un ulteriore passo di riqualificazione di questo quartiere che negli ultimi 20 anni ha visto concretizzarsi una serie di interventi di riqualificazione sia di natura privata che pubblica notevoli". Il nuovo ponte metterà in comunicazione diretta via Bilenchi e via della Ferriera, facilitando la circolazione e migliorando sia la mobilità carrabile che quella pedonale di tutta la zona. "Il progetto inoltre ci consente di concludere l’accordo con regione toscana di rigenerazione urbana che ha finanziato la riqualificazione di Piazza Scala e appunto il nuovo ponte – continua Nardi – Il cantiere ha avuto tra l’altro una lunga gestazione prima per un contenzioso con la ditta aggiudicataria poi per gli effetti dei rincari economici dei materiali da costruzione. Oggi finalmente il ponte viene aperto, si superano le difficoltà amministrative e burocratiche e gli abitanti della zona avranno il loro nuovo ponte". Infrastruttura chiamata a risolvere i problemi di viabilità più volte lamentati dai residenti, diventando una valida alternativa al percorso attuale del tutto inadeguato allo sviluppo urbanistico del quartiere negli ultimi anni. I lavori hanno richiesto un importo complessivo di circa 250mila euro, in parte assegnati dalla Regione come cofinanziamento dell’opera.

Lodovico Andreucci