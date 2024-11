Ponte di Ognissanti. Alle ’Theia’ è sold out

Ottime le presenze termali e turistiche a Chianciano Terme per questo ponte autunnale, che ha visto le piscine Theia e le Terme Sensoriali, essere le protagoniste del weekend segnando il sold out. Del resto era noto, che il weekend si aprisse sotto i migliori auspici. Grazie anche ad una indagine nazionale di Federalberghi, che ha anticipato i numeri, sapevamo che sarebbero stati dieci milioni gli italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti. Circa 8,9 milioni sono rimasti in Italia prediligendo le località d’arte (30,2%) e, a seguire, la montagna (22,3%) e i posti all’aria aperta, mare (22,1%), laghi (3,2%) e terme (2,9%), mentre poco più di 1 milione ha deciso per una gita con destinazione estera; mete preferite le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l’aereo. Buono il movimento turistico che ha rivitalizzato un weekend con un clima mite e sole splendente. I dati ricavati online dalle piattaforme di prenotazione segnano circa l’80% del tasso di occupazione delle strutture che hanno riaperto per questo ponte. A livello Toscano si parla di 480 mila presenze con Lucca nel primo posto del podio, con Firenze che ovviamente non tradisce la sua fama. "La gente vuol vivere di più e meglio - ha commentato il Presidente di Federterme Massimo Caputi al quale è stato chiesto un commento a livello regionale sull’andamento del settore per questo punto - ed ha capito che il sistema termale è di grande ausilio. Quindi anche se la motivazione per recarsi alle terme è differenziata, esempio leisure, riabilitazione, prevenzione, la gente è alla ricerca dell’acqua termale buona e quella delle nostre terme Toscane è ottima e per questo le terme toscane sono sempre più amate". Adesso il calendario non è favorevole per arrivare alle vacanze natalizie, visto che l’8 dicembre cade di domenica; ma i dati sono di ottimo auspicio per le festività natalizie per le regine termali Theia e sensoriali.

Anna Duchini