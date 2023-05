Ponte di Bellavista, che odissea E’ stato chiuso ben 19 mesi fa ma per adesso non si vede la luce

Quanti passaggi per arrivare alla realizzazione del nuovo ponte sulla Cassia, all’altezza di Bellavista. Sono trascorsi diciannove mesi dalla chiusura del viadotto per ragioni di sicurezza e nove dalla demolizione della vecchia struttura non più idonea a sostenere il traffico dei veicoli. Adesso sono da affrontare ancora diverse tappe, mentre fra gli abitanti della zona tra Bellavista e Staggia Senese, comprese le località dei dintorni, che si sono tra l’altro ritrovate ad accogliere una quantità inusuale di vetturee non solo, crescono le preoccupazioni riguardo ai tempi, a causa dei collegamenti interrotti dal 25 settembre 2021 e per le ripercussioni sulle attività commerciali per via del "minor transito di mezzi" dalle aree interessate. È quanto rilevano non certo da oggi i titolari di esercizi nel circondario interessato, commercianti che temono tra l’altro gli effetti di lungaggini a livello burocratico che, in situazioni del genere, mai sono alleate di chi si vive anche con apprensione una fase di attesa. Ci sono inoltre coloro che, attraverso i social, lamentano da qualche periodo a questa parte un difetto di aggiornamenti in materia dal portale della Provincia di Siena. La Conferenza dei servizi in ogni caso è terminata già da un paio di mesi ed è stata licenziata la proposta di progetto definitivo per il nuovo ponte. Trattandosi però di un’opera del valore superiore ai 5 milioni e 300mila euro, non basta, secondo la normativa in vigore, la sola firma del progettista, ma è necessaria la validazione di un professionista esterno. Solo dopo la fine della fase di validazione - che si compone di due momenti - sarà possibile giungere all’approvazione della Provincia sul progetto definitivo. Questo in sintesi il quadro, per un iter che deve tenere in considerazione i diversi punti fondamentali nel naturale rispetto delle disposizioni in merito. E poi ci sono le esigenze di chi sta vedendo trascorrere i giorni sul calendario e guarda con attenzione agli sviluppi concreti di una vicenda assai complessa che si avvia al compimento del secondo anno, calcolando i mesi da quel sabato pomeriggio in cui fu decretato lo stop alla circolazione dei veicoli in quel versante della Cassia in territorio comunale di Poggibonsi.

Paolo Bartalini