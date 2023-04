’Ponte’ con abbuffata di turisti Ristoranti e hotel fanno il pieno

di Andrea Talanti

Strutture piene, ristoranti full, code all’ingresso dei musei e una città che finalmente torna ad esprimere tutto il suo potenziale turistico. Il ponte del 25 aprile scaccia via gli ultimi fantasmi di anni difficili e, dopo una Pasqua da sold out, Siena si conferma per l’ennesima volta meta amatissima da italiani e stranieri. "Anche questa volta più italiani che stranieri – commenta Michele Vitale, presidente provinciale Fiepet Confesercenti -, dopo una Pasqua caratterizzata da numeri ed entusiasmo, questo ponte è la conferma di come Siena continui ad avere un richiamo turistico e attrattivo importante. La nuova amministrazione e chiunque sarà a rappresentarla non può che prendere in considerazione questo fattore, soprattutto nell’organizzazione dei grandi eventi. Tanta gente, turismo di qualità, più a cena che a pranzo. Le sensazioni per la fine della primavera e l’inizio dell’estate sono più che positive, anche se rimane il cruccio della mancanza di personale e dei costi, che non sono diminuiti se non di qualche briciola".

I tassi di occupazione dei posti letto schizzano alle stelle, sia a Siena che in provincia, e le attività commerciali tornano a sorridere. A prevalere è sempre il ‘mordi e fuggi’, difetto ormai atavico e di difficile soluzione, ma vedere Banchi di Sopra, via di Città, il Duomo e il Campo esplodere di mille colori è il segnale di una città che non ha dimenticato i fasti del passato.

"Siena ha una grande ricchezza e il turismo continua a essere un motore fondamentale per questa città – sottolinea Marco Cioni, presidente Fipe Confcommercio –. Il bilancio di questo ponte è certamente positivo, non abbiamo neanche sentito i turisti lamentare criticità o problemi. Vuol dire che le cose stanno tornando a funzionare. Tanti italiani ma anche tanti stranieri: fortunatamente riniziamo a sentire parlare inglese, segno che gli americani stanno tornando. E sappiamo quanto il mercato Usa sia importante per la città". Eppure qualche criticità permane. I segnali sono incoraggianti, ma non sono in pochi i turisti a lamentarsi di infrastrutture e i collegamenti carenti. "La stagione è ripartita, tutti speriamo per il meglio, però urge fare un appello a chiunque andrà ad amministrare la città per i prossimi cinque anni – aggiunge Rossella Lezzi, presidente Federalberghi Confcommercio –: riportiamo Siena al centro d’Italia e della Toscana anche attraverso i collegamenti. Sono ancora molti, troppi i turisti che faticano a raggiungere Siena anche solo da Firenze. La nostra città e provincia si è scoperta meta turistica da pochi anni, nessuno aveva mai pensato di investire politicamente in questo settore. Stanno tornando gli americani, anche i brasiliani, ma la maggior parte rimane in città per un solo giorno, spendendo poco: le strutture sono piene, ma dobbiamo rimetterci in pari con gli investimenti che non abbiamo portato avanti negli anni. Non possiamo pensare di resistere sulle sole spalle degli stranieri, che per lo più fanno tappa a Siena per poi andare altrove. Inoltre, non tutti hanno le possibilità di spesa del pre Covid. Prendiamo il positivo, ma c’è ancora tanto da fare".