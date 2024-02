Ponte Casanova, opere impreviste da effettuare

Ponte della Casanova: nei prossimi giorni la Provincia incontrerà i tecnici della ditta che eseguirà i lavori aggiuntivi necessari. Sul ponte in questione, nel comune di Buonconvento, chiuso da mesi, con grossi disagi per i residenti, gli agriturismi e le aziende agricole della zona, saranno effettuati altri interventi, che partiranno a breve. L’amministrazione provinciale, accogliendo l’invito del sindaco Riccardo Conti, ha inviato al Comune un aggiornamento sull’attuale situazione del Ponte e sui proseguo dei lavori. "Ad oggi oggi-spiega la Provincia- risultano eseguiti lavori relativi al consolidamento delle fondazioni delle pile, alla realizzazione delle scogliere di protezione delle sponde, e al recupero delle parti esterne del ponte. Durante l’intervento sono emersi aspetti imprevisti e imprevedibili non rilevati dalle indagini effettuate prima dei lavori, tra cui la presenza di una soletta in cemento non armati di circa 14 centimetri di spessore e la scarsa qualità delle armature in acciaio e dei cordoli". Di conseguenza, come rende noto ancora la Provincia, questi imprevisti hanno indotto "a rilevare l’esigenza di una variante per migliorare le capacità statiche e sismiche dell’infrastruttura". E infine: "Data la complessità dell’intervento in variante - informa la Provincia- abbiamo ritenuto utile coinvolgere un soggetto specializzato nel consolidamento di ponti per poter giungere alla soluzione ottimale. Il soggetto in questione ha già apportato le modifiche al progetto, che sono state condivise con il Genio civile". La Provincia ha convocato in questa settimana un incontro con i tecnici coinvolti e l’impresa appaltatrice.