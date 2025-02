Ponte Casanova Oggi si riapre a mezzi e pedoni

Riapre oggi al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, il Ponte della Casanova sul fiume Ombrone lungo la Strada provinciale 34/d nel Comune di Buonconvento dopo i lavori di manutenzione straordinaria. Un’opera che si era resa necessaria dopo le attività di monitoraggio programmate dalla Provincia di Siena nell’ambito del piano della sicurezza infrastrutturale dei ponti della rete stradale di competenza avviata fin dal 2022 su oltre 480 infrastrutture presenti sul territorio.

"Con la conclusione dei lavori sul ponte della Casanova la Provincia, con i suoi tecnici, prosegue quegli interventi finalizzati a garantire, in primo luogo, la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio lungo le strade di competenza – sottolinea la presidente Agnese Carletti –. Un territorio sempre più fragile ci consegna il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria a cui è indispensabile far fronte. Un’attività che durante le lavorazioni può creare disagi ai cittadini che comprendiamo ma l’obiettivo deve rimanere quello di assicurare massima sicurezza per continuare a dare risposte ai territori e alle nostre comunità".

Un intervento avviato a settembre 2023 e che ha riguardato in una prima fase lavorazioni articolate sul piano viario che si erano concluse nel mese di novembre. Una seconda fase dei lavori, la più complessa, emersa durante l’intervento di rifacimento delle parti esterne delle travi secondarie che sorreggevano l’impalcato, ha riguardato la previsione di un nuovo intervento di miglioramento statico della struttura tale da comportare un’integrazione migliorativa del progetto che ne ha protratto inevitabilmente i tempi di esecuzione. L’intervento ha avuto un investimento complessivo di un milione e 565mila euro.