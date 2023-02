Pomeriggio dedicato al Carnevale

Carnevale dei Rioni: oggi pomeriggio in piazza Fratelli Rosselli, dalle 15,30 in poi, tante iniziative per i bambini, tra cui la baby dance , il trucca bimbi, palloncini colorati e giochi vari. Da dare una mano per la riuscita degli eventi anche l’associazione La Scossa e i volontari della Misericordia cittadina. Domani e lunedì, per la felicità dei bambini, altri due giorni di festa. Rioni cittadini, dunque, ancora una volta protagonisti della vita sociale di Poggibonsi anche non in tempo di Pigio.