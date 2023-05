’Polvere’, dalla caduta al trionfo con la Torre

Manca poco più di in mese alla carriera di luglio 2023: ricordiamo Guglielmo Forni, conosciuto come Polvere. Fratello del grande alfiere Mastuchino, fu un appassionato contradaiolo della Torre, per anni custode della Contrada, con una fitta aneddotica che mostra sempre il suo grande attaccamento al rione di Salicotto. Per l’agosto del 1930 tutto era pronto per la vittoria: Proserpina montata da Smania stava guidando la corsa, con l’Oca alle spalle.

Si racconta che alla caduta di Salicotto, la folla gridò il nome della Contrada. Polvere era restato in Contrada per la troppa emozione: credette che l’urlo fosse il segno della vittoria e si precipitò a suonare le campane. Rimediò soltanto, per una caduta, la rottura di una spalla e solo il successivo silenzio gli fece capire che la vittoria era poi andata da un’altra parte, che Smania era caduto e la Tartuca con Carnera e Ganascia stavano portando a casa il palio dipinto da Vittorio Giunti. Si lasciò andare al dolore. Si rifece qualche anno dopo, consacrando il suo essere della Torre con addirittura un Numero Unico, quello del 1947, nella carriera vinta dal cavallo Piero e da Ganascia, intitolato "Il trionfo di Polvere". E’ scomparso il 25 ottobre 1952.