Polpette avvelenate con Neomercurio Cromo in zona Agrestone

Polpette avvelenate all’Agrestone. Questa la segnalazione ricevuta da alcuni nostri lettori. Addirittura viene proposto di chiudere alcune porzioni del parco dell’Agrestone. In alcuni casi le polpette avvelenate vengono lanciate direttamente nei giardini di alcuni proprietari di cani. Le polpette sono state analizzate ed all’interno è stato trovato Neomercurio cromo. È partita anche la denuncia nei confronti di ignoti. Sono svariati i cittadini che segnalano questo problema in una delle zone con maggiore presenza di animali domestici. L’Agrestone, infatti, è anche il quartiere nel quale è presente un’area cani. Fortunatamente ancora non si riscontrano avvelenamenti o peggio. È, comunque, l’ennesimo episodio, con il ritrovamento di polpette e l’appello ai proprietari di cani o gatti di aumentare l’attenzione. Non è la prima volta per l’Agrestone, infatti, in precedenza i frequentatori dell’area cani insieme ai loro amici a quattro zampe avevano più volte trovato in zona spugne fritte o polpette.