Polo dei servizi sociali all’ex asilo Investimento da un milione di euro

di Marco Brogi

Svolta nella realizzazione a Poggibonsi del polo aggregativo per adolescenti e per la comunità familiare con minori provenienti da situazioni critiche. Una rete di servizi sociali di particolare rilevanza che troverà posto dell’ex asilo di piazza XVIII Luglio. Dopo due gare di appalto deserte, un fenomeno nazionale che sta bloccando numerose opere pubbliche, sono stati finalmente assegnati i lavori di arredo e rifinitura nell’ambito della riconversione dell’edificio, che ormai è in dirittura di arrivo.

Si tratta, nel suo complesso, di un intervento da 1 milione 100mila euro cofinanziato con fondi europei del Progetto di Innovazione Urbana Città+Città. Grazie a questo ‘tesoretto’ l’ex asilo, di proprietà del Comune, è stato attrezzato per accogliere al piano terra un centro di aggregazione destinato a minori e adolescenti della Valdelsa, e al primo piano una comunità a dimensione familiare con ragazzi usciti da contesti fragili.

"Un insieme di servizi da destinare alla fascia dei minori e degli adolescenti – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Enrica Borgianni –. Una tipologia di servizi che, per quanto riguarda la comunità a dimensione familiare, ha natura anche estremamente innovativa per la nostra area e ha avuto bisogno di un percorso di progettazione anche gestionale con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa". Nella realizzazione dell’intervento sull’ex asilo tutto è filato liscio fino a quando non si è trattato di mettere mano agli arredi e ai lavori di rifinitura.

Sono andate deserte ben due gare di appalto, e questo ha comportato inevitabilmente dei ritardi. "Una criticità, quella delle gare che vanno deserte, tipica di questo momento – afferma ancora Borgianni –. Adesso l’iter è andato finalmente a buon fine e potremo procedere nel prossimo periodo ad arredare la struttura. Questo ci consentirà di riprendere il percorso utile per attivare i servizi previsti a partire da quelli relativi al centro aggregativo".

I servizi del polo di piazza XVIII Luglio saranno gestiti dalla Ftsa che si avvale per la comunità a dimensione familiare dello strumento della coprogettazione, una modalità di costruzione, affidamento e gestione di iniziative e interventi sociali attraverso una partnership tra pubblica amministrazione e soggetti del privato sociale. Come dire, insomma, che nella riconversione dell’ex asilo di piazza XVIII Luglio gli ostacoli sono stati superati. La struttura è quasi ultimata e si avvicina il tempo della sua entrata in funzione.