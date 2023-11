"Pollicino, fate marcia indietro sulla fermata"

L’invocazione è a fare "marcia indietro", lanciata dopo il primo giorno di sperimentazione della fermata del Pollicino alla risalita di Fontebranda, dopo le 10,05, senza salire fino a piazza Indipendenza. A invocarla è il Pd, attraverso i circoli Sant’Agostino e Colonna San Marco. "Si sono creati vari e pesanti problemi", è la denuncia. La modifica era stata predisposta da Palazzo pubblico, in via sperimentale, dopo i ripetuti incidenti che hanno coinvolti i mezzi del trasporto pubblico all’innesto tra via Fontebranda e via di Città.

Ma la novità, secondo il Pd, "mette in difficoltà centinaia di persone, lavoratori, anziani, studenti, cittadini che intendono arrivare ai negozi, a scuola, alle sedi universitarie e agli uffici del centro storico; ma anche i turisti diretti ai parcheggi scambiatori e, inoltre, contribuisce all’isolamento del centro storico stesso, alla sua museificazione. Parlare di sicurezza dei pedoni non convince. Il Pollicino arrivava in piazza Indipendenza da decenni senza che si sia verificato mai nulla di grave".

Secondo il Pd, "lo spazio lasciato libero dal capolinea in piazza Indipendenza sarà presto occupato da Ncc e auto varie. Il provvedimento si somma all’eliminazione del passaggio dello stesso Pollicino 54 dai Quattro Cantoni e alla prevista cancellazione della linea 3 a Porta Tufi. Non si riesce a comprendere il motivo di questo depotenziamento del servizio pubblico da e per il centro storico".