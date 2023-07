Pollai, l’artista di genio per lo Straordinario del ’61

Artisti che, senza clamori, rivoluzionano l’iconografia paliesca. Per lo straordinario del 5 giugno 1961 l’artista prescelto è Ezio Pollai, uno dei giovani dotato di stile e un pizzico di coraggio protagonista dalla fine degli anni cinquanta. Nella semplicità della sua visione si nasconde una bella complessità di idee che consentono una immediatezza comprensiva che sembra seguire i messaggi della pop art che si sposano al mondo pubblicitario. Lo spirito risorgimentale, non ci dimentichiamo che la carriera è dedicata al primo centenario dell’Unità di Italia, è rappresentato dal motivo di fondo della suddivisione nei tre colori della patria dell’opera. Qui si incastonano alla perfezione, nell’alloro dedicato ai vincitori, tutti i simboli della senesità, in un gioco mirabile di equilibri e di proporzioni. Nel riquadro più in basso ecco le dieci protagoniste che emergono da una visione complessa e che non si risolve certo al primo sguardo. Una lezione di come si può risolve un tema che potrebbe farci cadere nella pura retorica, ma che l’autore evita alla grande. Da riscoprire e da rivivere nella sua originalità con una visita al museo della Contrada del Nicchio, che conserva l’opera di Pollai.