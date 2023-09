Poliziano Nuova illuminazione a Montepulciano: chiuso fino al 2024

Un Teatro Poliziano più efficiente da un punto di vista energetico, con una nuova illuminazione e con il foyer e il boccascena restaurati, sono questi gli obiettivi che si è posta l’amministrazione di Montepulciano mediante due interventi – uno in corso, l’altro partirà a breve - sullo storico edificio della fine del ‘700, in modo da rinnovare l’antico splendore e rendere il teatro più efficiente e funzionale in termini di consumi e illuminazione degli spazi. L’intervento prevede la sostituzione degli infissi, in particolare delle finestre, l’ammodernamento dell’impianto termico. Si procederà, inoltre, alla sostituzione dell’illuminazione "Il Teatro non sarà utilizzabile fino ad anno nuovo, ma confidiamo di poter dare comunque la necessaria continuità a tutte le attività culturali storicamente ospitate, a partire dalla stagione teatrale organizzata da Fondazione Cantiere in base ai tempi di realizzazione degli interventi", assicura il sindaco Michele Angiolini.