Polizia, tanti passaggi in Fortezza. Controlli antidroga

Contenitori da valorizzare. Il Santa Maria della Scala è sicuramente in cima alla lista delle priorità. Se si parla però di spazi c’è sicuramente la Fortezza a cui si guarda con interesse. Nel cuore della città, già sono stati compiuti interventi per renderla più fruibile. Un simbolo della città che non riesce a spiccare il volo, nonostante i molteplici tentativi. Alcuni riusciti, altri decisamente un po’ meno. Ma chi frequenta la Fortezza, per fare jogging oppure una semplice passeggiata, si sarà accorto che la polizia, più volte, fa delle ’puntate’ all’interno. E controlla giovani che stazionano lì per ’fumare’, spesso in gruppetti. Controlli sono stati fatti, sotto gli occhi di molti. Alla luce del sole. Di giorno e nel pomeriggio. Non si conosce l’esito, fermo restando che l’eventuale uso personale di stupefacenti non è punito con la denuncia ma solo con la segnalazione al prefetto. Una situazione che è stata evidenziata anche sui social dove sono state indicate altre aree della città, vedi il vicolo della Palla a corda e le scalette del Metropolitan, in cui si ritrovano gruppi di giovanissimi per i loro eccessi. Certo è, emerge anche dalle inchieste, che a Siena esiste una forte richiesta di stupefacenti. Insomma, c’è un bel mercato.

La.Valde.