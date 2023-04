Polizia, si prepara la festa Cerimonia ai Rinnovati Il motto è ’Esserci sempre’

La polizia celebra il 12 aprile il 171° anniversario della fondazione. Anche a Siena fevono i preparativi per l’appuntamento che quest’anno avrà una location diversa rispetto allo scorso anno quando la cerimonia ebbe luogo al Santa Maria della Scala.

Il programma prevede infatti alle 9.30, la commemorazione dei Caduti con deposizione di una corona di alloro del capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza da parte del questore Pietro Milone al Cippo dei giardini de La Lizza, a Siena, alla presenza del prefetto Matilde Pirrera.

A seguire, la cerimonia vera e propria, che si svolgerà, alle 11 presso il Tetro dei Rinnovati in piazza Il Campo. Saranno presenti tutte le componenti della polizia della provincia e l’Anps. Anche quest’anno il tema dell’anniversario è "Esserci Sempre", a testimoniare l’obiettivo primario dell’essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Per la circostanza, saranno allestiti due stand in piazza nei pressi dell’Entrone del Palazzo Comunale, con l’esposizione di alcuni mezzi in dotazione alla polizia.

Nel corso della cerimonia saranno poli conferiti i riconoscimenti al personale di tutta la provincia senese che si è distinto in risultati significativi conseguiti nelle attività operative.

Il 171° anniversario della Polizia di Stato, a livello nazionale, costituisce anche l’occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell’Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale.