Polizia e migranti in città L’inclusione silenziosa alla Corte dei miracoli

’Polizia e migranti in città: negoziare il confine nei contesti locali’ è il titolo del libro presentato oggi alle 18 alla Corte dei Miracoli. L’evento, organizzato dallo Sportello dei Diritti, vedrà la partecipazione dell’autrice Giulia Fabini e di Omid Firouzi Tabar. Il volume affronta il tema del potere di polizia attraverso una ricerca sulle pratiche di controllo dei confini interni in uno spazio urbano. Al centro dell’analisi c’è l’interazione tra controllori e controllati per stabilire i termini di una irregolarità accettabile. Partendo dal ruolo della polizia nel controllare oziosi e vagabondi, l’autrice ripercorre il dibattito dei classici della sociologia sulla polizia per poi approdare al ruolo cui questa assolve nel controllo odierno dell’immigrazione: il risultato è una descrizione dettagliata di un meccanismo di inclusione silenziosa di soggetti la cui presenza è contemporaneamente visibile e negata.