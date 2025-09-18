Polizia, controlli a tappeto. Un arresto, sette denunce

Uno spacciatore di venti anni, di origine egiziana, individuato e denunciato nel centro storico del capoluogo, sette denunce per reati inerenti allo spaccio, alla tutela del patrimonio e altro, il divieto di ritorno a Colle Val d’Elsa per due anni per due giovani, il sequestro di oltre 10 chilogrammi di cocaina, 16 grammi di hashish, denaro contante per oltre 16mila euro.

È il frutto delle operazioni di controllo messe in atto dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni. In particolare nel centro storico di Siena, in quelle individuate come "zone di aggregazione giovanile", negli ultimi dieci giorni sono state identificate oltre 1217 persone, è il bilancio complessivo.

"Nei giorni scorsi – si sottolinea in una nota della Polizia di Stato –, a seguito della segnalazione da parte di un cittadino e del conseguente intervento degli agenti delle Volanti della questura di Siena circa una presunta cessione di sostanza stupefacente, è stata avviata l’attività investigativa dei poliziotti della Squadra Mobile, incessantemente impegnati al contrasto del fenomeno dello spaccio. Le immediate e celeri indagini, svolte dagli investigatori della Mobile hanno consentito di ricostruire, nell’arco di poche ore, i fatti segnalati facendo risalire alla presunta consegna di sostanza stupefacente dietro corrispettivo di denaro contante, nonché all’identità delle due persone interessate allo scambio, facendo rete tra i diversi elementi indiziari raccolti. All’esito dell’attività info-investigativa è stato quindi rintracciato e denunciato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente un giovane di 20 anni, di origine egiziana".

Nei giorni successivi sono stati poi organizzati e predisposti mirati "servizi di controllo del territorio congiunti, tra poliziotti della Squadra mobile e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con significativi risultati operativi. I controlli hanno portato oltre all’identificazione di un migliaio di persone, a un arresto e sette denunce per reati inerenti allo spaccio, alla tutela del patrimonio e altro", si aggiunge.

Nella nota diffusa dalla Polizia di Stato si aggiunge inoltre che "per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio, ma anche del consumo di droghe, sono state inoltrate due segnalazioni alla competente prefettura".