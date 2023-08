Polizia blocca un’auto, due in fuga Paura in pieno giorno in via Mentana

Arriva una Volante della polizia, che evidentemente insegue una macchina e la blocca. La scena si svolge proprio davanti ad un bar in via Mentana, a metà mattina. Scendono dalla vettura gli agenti, che fermano due delle quattro persone: alzano le mani. Tutti uomini, che si trovavano a bordo della vettura con targa straniera. I poliziotti dicono ai cittadini di allontanarsi, molti se ne vanno in fretta e altri entrano nel bar. Nel frattempo però i due uomini che erano sui sedili posteriori riescono a scappare, dandosi alla fuga. Un agente è rapidissimo, riesce ad afferrare per la maglietta uno di loro. Sicuramente si tratta di persone senza troppi scrupoli, se è vero che, questo il racconto nel quartiere, riesce a divincolarsi e la maglia resta in mano all’agente mentre il fuggitivo si dilegua correndo a perdifiato. Tanto che qualcuno vedrà una persona a torso nudo nei pressi del ’Garden’ dove ieri alle 12.30 hanno controllato a lungo le Volanti. Si sparge anche la voce che siano armati ma alla fine non risulterebbe così. Viene consigliato alle persone di restare in casa. Tanti gli interrogativi: come mai l’auto scappava? Non si era fermata all’alt? O c’è altro. Un episodio, l’ennesimo avvenuto in questo periodo in via Mentana: prima l’aggressione alla signora che vive in una villetta per cui è stato denunciato un uomo tuttora libero, quindi in via Custoza uno straniero avrebbe colpito una donna in strada. Il quartiere è in subbuglio.

Laura Valdesi