Polizia a Cavallo per il Palio di Provenzano a Siena, Intensificati i Servizi di Controllo

"La città si prepara al Palio di Provenzano del prossimo 2 luglio. In vista della manifestazione, il nostro Questore ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, soprattutto nel centro storico dove maggiormente si anima la vita nei pressi delle Contrade, anche rivali, che correranno il 2 luglio, e nei luoghi dove si registrano significative presenze di turisti", si legge in un post su facebook della questura. Accompagnato dalla foto di una volante della polizia dentro la Fortezza. Che durante i giorni del Palio sarà dunque sorvegliata in modo speciale in quanto area dove potrebbero convergere un numero elevato di persone, anche non senesi.

Come già annunciato ieri, inoltre, la novità dei controlli che saranno svolti nei giorni della Festa dalle forze dell’ordine riguarda anche l’impiego di due poliziotti a cavallo che certo non passeranno inosservati.