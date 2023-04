Politici o civici, il dilemma Oggi il ministro Bernini in Piazza San Giovanni

È uno dei temi portanti della campagna elettorale: politici o civici? Il tema si rinnova quasi quotidianamente, anche perché la presenza degli esponenti di governo è stata costante negli ultimi giorni: stasera alle 19 sarà in piazza San Giovanni Annamaria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, che segue a stretto giro i colleghi di governo Matteo Salvini, Adolfo Urso e il sottosegretario Emanuele Prisco. "Il rapporto con il governo è fondamentale per il nostro territorio", ripete la candidata sindaco Nicoletta Fabio. E sull’altro versante anche Anna Ferretti ha ospitato per ora la segretaria nazionale Elly Schlein (invocandone il ritorno prima del voto) e l’eurodeputata Beatrice Covassi: facile osservare che, con il Pd al governo, ci sarebbe stata la trafila di ministri come accade ora per il centrodestra. E sono prettamente politiche la lista del Movimento 5 Stelle a sostegno di Elena Boldrini (a parlare di sanità è arrivato il deputato Andrea Quartini con la consigliera regionale Irene Galletti, la cui collega Silvia Noferi era al battesimo della lista), Siena in Azione emanazione territoriale del partito di Calenda che candida Roberto Bozzi, Siena popolare legata anche a forze come Potere al popolo e Rifondazione comunista e il cui candidato Alessandro Bisogni ne rivendica apertamente la natura, appunto, politica.

Il Polo Civico Siena rivendica la sua lontananza dai partiti e ne ha anzi fatto un marchio di fabbrica, rifiutando a priori ogni possibile intesa con forze politiche. Chi contesta questa posizione osserva che all’interno dell’alleanza per Fabio Pacciani ci sono ex esponenti di partiti, alcuni con trascorsi lontani, altri recenti. E così anche per Massimo Castagnini, che ha criticato la calata degli esponenti nazionali ma ha tra i sostenitori un partito (Italia Viva) e come principale sostenitore il sindaco Luigi De Mossi, che cinque anni fa ebbe una spinta forse decisiva da Matteo Salvini. Anche Emanuele Montomoli ha usato parole dure per la sfilata di ministri e leader nazionali, bollandola come inutile passerella, parole che forse non avrebbe pronunciato se il sostegno del centrodestra non fosse venuto meno.

Il dilemma ha una sua sostanza, chiaro, ma senza dimenticare che chiunque si candida fa comunque politica. Il 14-15 maggio conterà anche il simbolo dei partiti, che può garantire un traino (ma in alcuni casi anche un limite), ma soprattutto nell’ottica del ballottaggio conteranno la qualità della candidatura, del programma e della proposta complessiva per il governo di Siena.

Orlando Pacchiani