Politici a Palazzo C’è il ministro Santanchè a Siena: Visita del Ministro del Turismo in Toscana

È stata l’esponente di Governo maggiormente al centro del dibattito politico nelle ultime settimane e mercoledì sarà ospite alle trifore di Palazzo pubblico in occasione del Palio. Daniela Santanchè, ministro del Turismo, figura tra gli ospiti del Comune. Insieme a lei i parlamentari Tiziana Nisini, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Andrea Mascaretti, Stefano Maullu, Claudio Borghi, l’indimenticato attaccante della Robur Simone Tiribocchi, commentatore sportivo Dazn, il questore di Parma Maurizio di Domenico, già capo della squadra mobile e vice questore di Siena, Danilo Petrucci, il pilota di Moto Gp e Superbike,

Duccio Marsili, pluricampione internazionale di pattinaggio corsa.

Il ministro Santanchè, in viaggio nel Senese ad aprile, era transitata da San Gimignano camminando lungo la via Francigena. Ora sarà per la prima volta a Siena da quando è stata nominata ministro del Turismo.