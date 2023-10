Policlinico, ok in Regione alla variante per la strada. L’azienda occupa i terreni

La variante delle Scotte ha avuto il via libera da parte della Regione. Ieri la conferenza paesaggistica Toscana, con Regione e Soprintendenza, si è riunita per dare il proprio parere sulla variante urbanistica presentata dal Comune di Siena per consentire l’ampliamento dell’ospedale, come da masterplan di recente illustrato pubblicamente alla città dall’Azienda ospedaliero universitaria Senese.

"L’ultima variante urbanistica, adottata dal consiglio comunale con le controdeduzioni alle osservazioni il 28 settembre scorso – conferma il vicesindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani -, ha anche l’ok della Regione. Deve ora ripassare per il consiglio comunale solo per la conformità e pensiamo possa farlo fra fine ottobre e inizio novembre". La variante urbanistica al piano operativo in questione è quella che consentirà all’Azienda ospedaliera di realizzare un nuova viabilità interna per raggiungere la nuova palazzina ambulatoriale, da erigersi nella vallata verde di fronte al Dea, e un’ampia area parcheggi. Accogliendo in parte una delle osservazioni poste, il tracciato stradale progettato, che si interseca con viale Bracci, andrà a formare una piccola ‘S’, consentendo anche la moderazione della velocità dei mezzi, in corrispondenza e in modo da evitare un terreno privato. Tale piccola modifica del tracciato sarà tra l’altro propedeutica alla creazione della nuova area di parcheggio, con circa 400 posti auto, limitrofa allo stesso e in prossimità della leggera curva.

"L’Azienda ospedaliera – dice ancora Capitani - ha nel frattempo raggiunto l’accordo con il privato proprietario ed acquistato tre ettari di terreno necessari all’intervento di ampliamento, evitando così l’esproprio; e la scorsa settimana è scattata l’occupazione temporanea dei terreni, sui quali scatteranno i primi lavori". La Conferenza paesaggistica regionale ha poi dato il via libera anche all’operazione di Palazzo Sozzini Malavolti: lo storico edificio di via Pantaneto ha avuto il passaggio d’uso da destinazione direzionale a turistico-ricettivo di tipo alberghiero, che consente di intravedere un futuro da hotel di lusso per il palazzo, ex sede dell’Università per Stranieri, da tempo chiuso.

"In questo caso, trattandosi di una variante semplificata in area urbanizzata, non è previsto il ritorno in consiglio comunale. Certo ci aspettiamo un intervento di ristrutturazione di tipo conservativo, visto il valore storico e monumentale dell’edificio", precisa ancora l’assessore Capitani. Palazzo Sozzini Malavolti è di proprietà di Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy.

Paola Tomassoni