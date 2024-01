Poliambulatorio finalmente c’è un passo avanti

Il Palazzo di Viale Sardegna ospiterà la Casa di Comunità Hub di Siena con i seguenti servizi: consultorio, Smia (Salute mentale infanzia ed adolescenza); ambulatori specialistici, assistenza domiciliare, ambulatorio infermieristico, Cup, Punto unico di accesso, il collegamento con i servizi sociali, diagnostica di base. La presenza medica e infermieristica è garantita 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Ci saranno anche ambulatori di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta. Un elenco fin troppo lungo, ma finalmente qualcosa si è mosso. I fondi dell’articolo 20 per l’edilizia sanitaria sbloccheranno anche gli investimenti della Provincia per le scuole. A partire dal liceo biotecnologico in viale Cavour.