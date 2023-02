Polemica "Crocicchio" Il caso dei rami caduti

di Massimo Cherubini

Sul mancato funzionamento dello skilift del "Crocicchio", la pista da sci "europea" dell’Amiata, divampa la polemica. Le cause del mancato servizio sarebbero dovute a dei rami caduti sull’impianto. Rami che dovevano essere tagliati e rimossi. A chi spettava? Alla Macchia Faggeta, proprietaria del terreno dove insiste pista e impianto di risalita, o alla società Amiata che, con contratto secolare (vale cento anni), gestisce pista e impianto?

E’ stato detto che la Macchia Faggeta non avrebbe risposto alla richiesta di permesso, avanzata dall’Amiata Impianti, i necessari interventi. "Smentiamo con forza e fermezza – si legge nella nota stampa della storica società che detiene gran parte delle faggete – le voci, e le notizie diffuse a mezzo stampa, che la vorrebbero coinvolta nel fermo degli impianti di risalita sul versante senese del monte Amiata. I terreni dove insistono piste e impianti di risalita sono, da oltre trent’anni, conferiti in uso alla Società Amiata Impianti. La Società Macchia Faggeta ha rilasciato, più volte negli ultimi anni, come verificabile dalla numerosa corrispondenza intercorsa, il nulla osta al concessionario per il taglio della vegetazione che può creare problemi di sicurezza. Pertanto, non essendo né la titolare delle concessioni pubbliche per l’attività sciistica, nè la società che gestisce gli impianti di risalita, non può essere ritenuta responsabile di qualsivoglia problematica legata alla stazione sciistica avendo concesso - si ripete - più volte il nulla osta di sua competenza".

Sul tema la società Amiata Impianti non ha dato comunicazioni ufficiali. Solo sui social Luca Fallani, uno dei soci, scrive testualmente: "E basta con gli articoli sulla montagna, tutte notizie false. E’ due mesi che mette alla berlina l’Amiata... Tutte fake-news".

Quindi se il Crocicchio non si può risalire, se nelle piste della parte senese della montagna non è stato sparato un solo centimetro di neve, se nella pista della vette, quella più alta della montagna, spuntano già i sassi; se i turisti non riescono a sapere per tempo quali impianti sono aperti, se si può sciare o meno perché manca un minimo di comunicazione, la colpa è di chi scrive fatti sostenuti da prove inconfutabili.