Poggibonsi: strade sicure. Importanti interventi. Investito oltre un milione

Importanti interventi e strade di Poggibonsi più sicure grazie ad oltre un milione e 200.000 euro di investimenti. Due interventi si sono conclusi proprio in questi giorni e un altro sta per partire. I lavori portati a termine hanno riguardato la riasfaltatura del centralissimo viale Marconi da via Borgaccio al ponte (90.000 euro) e sono il completamento dell’ultimo tratto, quello compreso tra gli incroci di Marmolada e Borgaccio (125.000 euro). "Si è concluso in questi giorni anche l’intervento di sistemazione che ha interessato via del Ponte Nuovo e un tratto di via Senese, fino a Romituzzo – spiega l’amministrazione comunale – Intervento realizzato con un investimento di 600.000 euro. Anche in questo caso manca solo la segnaletica. I lavori proseguiranno proprio su un ulteriore tratto di via Senese, con un intervento di consolidamento del fondo stradale e di asfaltatura a cui sono state destinate altre risorse (insieme alla sistemazione di alcuni tratti di via Salceto sono stati investiti complessivamente 400.000 euro). La città anche in questo periodo è un grande cantiere aperto". Tante anche le opere di edilizia scolastica in corso e in quest’ottica entro la fine del 2024 riaprirà l’asilo nido Gianni Rodari, chiuso dallo scorso settembre per un doppio intervento: l’ampliamento della struttura ed il suo adeguamento sismico per renderla più sicura in caso di terremoto. Lavori per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Sono invece finalmente terminati i lavori su un’ala delle scuole d’infanzia Picchio Verde e Arcobaleno, in Borgaccio, al centro di un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Lavori da oltre due milioni di euro in tutto. Scendendo nei particolari, è stata sostituita completamente la struttura, che prima era in cemento armato e adesso è in legno, e sono stati rinnovati tutti gli infissi e tutti gli impianti tecnici. Tutto pronto o quasi a questo punto per il ritorno di bambini e bambini nelle loro classi, dopo mesi e mesi di ospitalità nell’altra parte della scuola. Molte, dunque, le opere in corso e sulla rampa di lancio, soprattutto riguardo a settori di fondamentale importanza come la viabilità e la scuola.