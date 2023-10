Poggibonsi si rifà il look. Investimento da un milione destinato all’asfaltatura

Lavori di asfaltatura completati in via Trento e altri interventi compiuti in questi giorni in via del Commercio, la traversa di viale Marconi che termina all’altezza di via Gaetano Pieraccini. Nella somma di circa un milione di euro destinata dall’amministrazione poggibonsese alle manutenzioni del manto stradale, sono rientrate anche queste due recenti operazioni per restituire la giusta dose di vivibilità in quartieri e frazioni. Nella prima, relativa a via Trento, l’intervento ha interessato il tratto fra piazza Mazzini e l’intersezione via Trieste-via Senese. Nella seconda, in via del Commercio (nella foto), sono andate in porto nuove fasi di messa in sicurezza per rendere, secondo gli intenti illustrati, più fruibili i percorsi in alcuni punti nevralgici del tessuto urbano di Poggibonsi. In estrema sintesi, la ricerca di una soluzione al "problema buche" che è solito tenere banco da più parti. Questioni diventate nel tempo particolarmente sentite all’interno della comunità locale. "Passo dopo passo - spiega il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, attraverso i social - stiamo realizzando il piano di manutenzioni delle nostre strade". Il centro cittadino e non soltanto, a giudicare dalle superfici prese in esame dal Comune per i necessari rifacimenti del manto stradale a Poggibonsi... "Nelle scorse settimane - aggiunge Bussagli - siamo intervenuti nella strada fra Bellavista e Lecchi e prima ancora nella zona di Talciona". Aree di campagna nei dintorni di Poggibonsi già individuate come possibile oggetto di intervento in termini di decoro e di sicurezza, anche sulla base delle richieste formulate dagli abitanti di varie realtà del territorio alla stessa amministrazione comunale. È ancora Bussagli ad aggiornare il quadro e a guardare al domani, evidenziando i luoghi e le cifre riguardo agli importi per i singoli interventi in calendario: "Adesso stiamo concludendo la progettazione dei lavori di asfaltatura del tratto di strada fra Lecchi e Staggia Senese, per una somma di 150mila euro e nell’area di Calcinaia per un totale in quest’ultimo caso di 550mila euro".