"Poggibonsi semina pace". Staffetta di lettura collettiva dei nomi bimbi uccisi a Gaza

La lettura dei nomi dei bambini uccisi a Gaza e la consegna delle Bandiere della Pace realizzate da alcune associazioni. È il nuovo atto del progetto "Poggibonsi semina Pace", a cura del Comune. Lunedì prossimo l’appuntamento, voluto dall’amministrazione con il Forum per la Pace Valdelsa e alle Donne Insieme per la Pace di Firenze. "Il massacro a cui assistiamo – spiega la sindaca Susanna Cenni – non deve trovarci fermi, silenti, rassegnati. In questi giorni anche la commissione Onu ha apertamente parlato di genocidio e l’Europa, finalmente, sembra voler assumere posizioni di pressione per fermare Israele. La nostra città ha già promosso iniziative di diverso tipo (nella foto un momento della fiaccolata di luglio), volte a sostenere una cultura di pace e a ribadire la nostra richiesta decisa di fermare la guerra. Lunedì saremo in piazza con due appuntamenti dalla forte rilevanza civile". La pace come "realismo di un’utopia", secondo la definizione cara a padre Ernesto Balducci. Tutto ciò avviene tra l’altro in un settembre di date e di ricorrenze. Il 21 la Giornata internazionale per la pace, il 24 l’anniversario della prima edizione, nel 1961, della marcia Perugia-Assisi, creata da Aldo Capitini, il filosofo della nonviolenza. Dalle ore 18 di lunedì 22 a Poggibonsi, piazza Fratelli Rosselli accoglierà dunque la ‘staffetta di lettura collettiva’ dei nomi dei bambini e delle bambine uccisi a Gaza e la consegna delle Bandiere della Pace. La staffetta sarà in adesione all’iniziativa denominata "Non Un Nome Di Meno" promossa dal collettivo Donne Insieme per la Pace – Firenze. Cittadini si alterneranno sul palco per leggere una parte dei nomi dei bambini e delle bambine uccise,. La consegna delle bandiere sarà poi il primo step di un progetto che si pone l’obiettivo di chiamare la comunità a partecipare alla costruzione di una grande bandiera, composta di tanti pezzi di stoffa, cuciti e personalizzati dalle associazioni, dai cittadini, dalle scuole. "Idea avviata negli scorsi mesi – conclude la sindaca - sulla scia della mostra dell’Udi di Siena dedicata alle Bandiere della Pace e ospitata presso Accabì". Proprio lunedì, un primo gruppo di associazioni presenterà ed esporrà la propria Bandiera della Pace cucita e personalizzata.

Paolo Bartalini