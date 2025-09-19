Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
Cronaca"Poggibonsi semina pace". Staffetta di lettura collettiva dei nomi bimbi uccisi a Gaza
19 set 2025
PAOLO BARTALINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. "Poggibonsi semina pace". Staffetta di lettura collettiva dei nomi bimbi uccisi a Gaza

"Poggibonsi semina pace". Staffetta di lettura collettiva dei nomi bimbi uccisi a Gaza

La sindaca Susanna Cenni: "Non possiamo rimanere immobili e rassegnati di fronte a questo massacro. La nostra comunità dice basta alla guerra".

Il Comune di Poggibonsi protagonista nelle iniziative per la pace Netta la presa di posizione dell’amministrazione Cenni

Il Comune di Poggibonsi protagonista nelle iniziative per la pace Netta la presa di posizione dell’amministrazione Cenni

La lettura dei nomi dei bambini uccisi a Gaza e la consegna delle Bandiere della Pace realizzate da alcune associazioni. È il nuovo atto del progetto "Poggibonsi semina Pace", a cura del Comune. Lunedì prossimo l’appuntamento, voluto dall’amministrazione con il Forum per la Pace Valdelsa e alle Donne Insieme per la Pace di Firenze. "Il massacro a cui assistiamo – spiega la sindaca Susanna Cenni – non deve trovarci fermi, silenti, rassegnati. In questi giorni anche la commissione Onu ha apertamente parlato di genocidio e l’Europa, finalmente, sembra voler assumere posizioni di pressione per fermare Israele. La nostra città ha già promosso iniziative di diverso tipo (nella foto un momento della fiaccolata di luglio), volte a sostenere una cultura di pace e a ribadire la nostra richiesta decisa di fermare la guerra. Lunedì saremo in piazza con due appuntamenti dalla forte rilevanza civile". La pace come "realismo di un’utopia", secondo la definizione cara a padre Ernesto Balducci. Tutto ciò avviene tra l’altro in un settembre di date e di ricorrenze. Il 21 la Giornata internazionale per la pace, il 24 l’anniversario della prima edizione, nel 1961, della marcia Perugia-Assisi, creata da Aldo Capitini, il filosofo della nonviolenza. Dalle ore 18 di lunedì 22 a Poggibonsi, piazza Fratelli Rosselli accoglierà dunque la ‘staffetta di lettura collettiva’ dei nomi dei bambini e delle bambine uccisi a Gaza e la consegna delle Bandiere della Pace. La staffetta sarà in adesione all’iniziativa denominata "Non Un Nome Di Meno" promossa dal collettivo Donne Insieme per la Pace – Firenze. Cittadini si alterneranno sul palco per leggere una parte dei nomi dei bambini e delle bambine uccise,. La consegna delle bandiere sarà poi il primo step di un progetto che si pone l’obiettivo di chiamare la comunità a partecipare alla costruzione di una grande bandiera, composta di tanti pezzi di stoffa, cuciti e personalizzati dalle associazioni, dai cittadini, dalle scuole. "Idea avviata negli scorsi mesi – conclude la sindaca - sulla scia della mostra dell’Udi di Siena dedicata alle Bandiere della Pace e ospitata presso Accabì". Proprio lunedì, un primo gruppo di associazioni presenterà ed esporrà la propria Bandiera della Pace cucita e personalizzata.

Paolo Bartalini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata