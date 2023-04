Poggibonsi ricorda Stefano Lotti In via Vallepiatta nasce un murales dedicato allo sfortunato giocatore

di Paolo Bartalini

Poggibonsi avrà il murales dedicato a Stefano Lotti. In via Vallepiatta, sul lato destro dopo il sottopasso in direzione centro storico, un’ampia porzione di intonaco delle dimensioni di 25 metri per 5 accoglierà l’opera firmata dal Collettivo 400Drops, un gruppo creativo che si occupa di arte urbana e che è composto dagli artisti Mozzart, Ypsilon, Ninjaz e Dr8ste. Meno di due anni fa il lancio attraverso i social dell’iniziativa da parte di Dario Ceccherini, insegnante al liceo Alessandro Volta e operatore culturale, ebbe il caloroso sostegno della società giallorossa e dell’amministrazione comunale, oltre all’entusiastica adesione dei tifosi, dei compagni di squadra del Poggibonsi in quella seconda metà degli anni Ottanta e di Uliano Vettori, colui che nel tempo si è speso senza soste, fino al suo ultimo giorno, con l’intento di perpetuare la memoria dell’allievo del cuore, il giocatore di Madonna dell’Acqua (Pisa) scomparso il 28 febbraio 1988 durante l’incontro del campionato Interregionale tra il Poggibonsi e la Tiberis. I familiari di Stefano avevano espresso a loro volta l’apprezzamento e ora, in un messaggio inviato ai promotori, manifestano ai principali attori del progetto, che ha nome "La città di Stefano", una riconoscenza estesa idealmente a Poggibonsi tutta. il Comune ha partecipato a un apposito bando regionale ottenendo il finanziamento per la realizzazione. La regia dell’operazione è stata poi affidata a Mixed Media, realtà di Poggibonsi impegnata da anni in attività dedicate alla rigenerazione urbana per esempio attraverso gli eventi nel cartellone di Urban connection al parcheggio multipiano del Vallone e al sottopasso di largo Gramsci. Il cantiere per il murales è aperto da ieri. Dal bozzetto è possibile scoprire un insieme di elementi grafici, geometrici e visuali con la predominanza dei colori giallo e rosso, l’aggiunta di elementi di bianco e grigio, l’inserimento di dettagli blu. Campeggiano nella rappresentazione il volto di Stefano Lotti unito a un leone e al numero 4 della maglia. Compare anche un disegno della gradinata con i tifosi a sventolare bandiere come in un omaggio infinito al "piccolo grande Stefano".