Boato nella notte: crolla muro di una palazzina, famiglie evacuate

Poggibonsi (Siena), 26 agosto 2023 – Crollo la notte scorsa del muro frontale e del solaio di una palazzina nel centro storico di Poggibonsi, in provincia di Siena: nessuno è rimasto ferito tra gli abitanti dello stabile che è stato evacuato così come altri due immobili a fianco.

In totale sono s ette le famiglie, per un totale di 14 persone, che hanno dovuto lasciare le loro case venendo poi provvisoriamente sistemate in strutture ricettive della zona.

Una coppia di coniugi che abitano nell'appartamento dove è crollato il solaio, sono stati evacuati con l'autoscala dai vigili che hanno messo in salvo anche il gatto di famiglia. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del crollo, l'area è stata intanto chiusa al transito veicolare e pedonale.

Sul posto anche Polizia municipale, carabinieri e personale dell'amministrazione comunale. Secondo quanto si apprende non sarebbero escluse altre evacuazioni a scopo precauzionale di altre famiglie nelle palazzine adiacenti.