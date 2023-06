Poggibonsi in Azione attacca duramente il sindaco Bussagli per la gestione del Ponte sulla Cassia

"Saper fare, saper far fare e saper far sapere non si addicono al sindaco Bussagli e alla sue Giunte. Un esempio clamoroso è la disastrosa gestione progettuale, operativa e comunicativa del ponte sulla Cassia a Bellavista; cittadini e imprese abbandonati per due anni senza la minima volontà del sindaco e della sua Giunta di informare, dialogare e soprattutto rendere partecipi rispetto ad un progetto che tanto ha impattato sulla vita e sulle attività della zona". E’ il duro attacco al governo di centrosinistra lanciato da Poggibonsi in azione, attraverso il referente locale, Riccardo Clemente.