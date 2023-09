Poggibonsi, grandi investimenti. Dieci milioni per cinque interventi

Dieci milioni di euro e cinque interventi per Poggibonsi: il polo dei servizi innovativi per persone con disabilità in via Aldo Moro (la fetta più ampia, circa 6 milioni), la riqualificazione di uno dei salotti buoni del centro come è da sempre considerato viale Garibaldi, il completamento dell’Archeodromo, l’efficientamento energetico di immobili comunali, il restauro della Fonte delle Fate e la realizzazione di percorsi pedonali nel parco della Fortezza di Poggio Imperiale. Sono le opere finanziate con ABCura, strategia territoriale con la quale il Comune si è aggiudicato i finanziamenti regionali della nuova programmazione europea. E’ stato presentato ieri mattina in conferenza stampa presso la Sala Quadri del Palazzo comunale il percorso di comunicazione e partecipazione sostenuto dalla Regione Toscana e finalizzato alla coprogettazione dei singoli interventi. "La nostra città si è aggiudicata, per la terza volta consecutiva, le risorse della programmazione europea – ha detto il sindaco David Bussagli – una somma di dieci milioni di euro per il territorio, otto dalla Regione a valere su ricorse comunitarie e due da parte del Comune. Interventi che ci consentiranno di portare avanti il percorso per una città sempre più coesa, inclusiva e sostenibile". Tutto si concretizza attraverso un programma di partecipazione e coinvolgimento, denominato "La città cresce con te", promosso dal Comune e attuato in virtù di soggetti e professionalità operativi sul territorio: Kahuna Film per la produzione video, Avventura Urbana per l’attività di animazione territoriale prevista su viale Garibaldi, e l’architetto esperto di rigenerazione urbana Francesca Ameglio che insieme al suo team di progettazione, composto anche da Caterina Secchi e Matteo Lotti, si occupa di grafica e comunicazione. A partire dai prossimi giorni, spiega l’amministrazione illustrando le occasioni di partecipazione per la città, saranno in calendario incontri accompagnati da attività di videomaker e computer grafica, produzione di documenti divulgativi, azioni informative attraverso i media tradizionali, il web e i social network. Da inserire in agenda un primo appuntamento: il 4 ottobre alle 18 presso Accabì in programma un incontro pubblico con associazioni e cittadini. Per informazioni sul processo "ABCura La città cresce con te" è possibile scrivere alla mail: [email protected]

Paolo Bartalini