Poggibonsi, FdI denuncia "insostenibile malagestione" della raccolta dei rifiuti

"Insostenibile malagestione". E’ quanto denuncia il coordinatore del circolo poggibonsese di Fratelli d’Italia, Manfredi Biotti, in riferimento alla raccolta dei rifiuti in città. "Assistiamo a scene indegne – afferma in una nota – rifiuti per strada e sui marciapiedi, cassonetti che strabordano e differenziata sporadica, che fotografano l’inadeguatezza del piano di raccolta. L’amministrazione comunale deve impegnarsi per il benessere e il decoro della città. Non si può prescindere da una maggior pulizia e da un aumento di cassonetti e cestini, questi ultimi vergognosamente assenti in alcune zone, affiancati ad un’efficace e frequente raccolta e ad un fondamentale controllo dei ‘furbetti dell’abbandono’. Pertanto, chiediamo all’amministrazione di intervenire drasticamente non con interventi lampo, ma pianificando una strategia per il decoro urbano".