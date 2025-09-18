’Poggibonsi di Gusto’al top. Oltre diecimila visitatori hanno affollato il centro

Oltre 10mila visitatori nel centro storico. Successo per la seconda edizione di ‘Poggibonsi di Gusto’. Un evento in grado dunque di confermarsi a distanza di dodici mesi come uno dei più attesi nel panorama toscano del buon cibo e del buon bere, per effetto dell’impegno di Viamaestra Centro Commerciale Naturale, Comune di Poggibonsi, Fisar Valdelsa, Fondazione Elsa, Confcommercio e Confesercenti. Enti e associazioni che hanno saputo mettere in rete energie, risorse e professionalità. Sull’onda dei già confortanti riscontri del 2024, ‘Poggibonsi di Gusto’ ha saputo andare oltre le aspettative. Merito di proposte enogastronomiche raffinate e originali, accompagnate da una selezione di vini e spumanti di altissimo livello, molto apprezzate sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. I ristoratori, da tutta la Toscana, hanno portato in piazza le loro eccellenze, rendendo il cuore di Poggibonsi un crocevia di sapori e di creatività. Nomi importanti della ristorazione italiana e realtà emergenti, uniti nell’occasione. Altrettanto centrale la presenza di una serie di marchi dell’enologia affermati a testimonianza di una Toscana del vino dinamica. "Siamo orgogliosi di aver portato avanti questa seconda edizione con un entusiasmo ancora più forte e con una partecipazione numerosa e qualificata – dichiara la presidente di Viamaestra Laura Martelli – per un appuntamento che non è solo una festa del palato, ma una vetrina per il territorio, per le sue eccellenze e per la sua capacità di fare sistema. È la dimostrazione che quando pubblico e privato lavorano insieme, i risultati si vedono e si sentono". Aggiunge la sindaca Susanna Cenni: "La nostra città ha saputo accogliere migliaia di visitatori con una proposta di qualità, capace di valorizzare le eccellenze. Grazie agli organizzatori, a cominciare da ViaMaestra, a chi ha sostenuto l’evento, alle cantine, ai ristoranti, ai professionisti e a chi è venuto a trovarci decretando il successo della manifestazione". Evento che ha visto l’impegno, in materia di sicurezza, delle protezione civile, della Pubblica assistenza di Poggibonsi, di Vab Valdelsa. Poggibonsi, secondo gli organizzatori, "si conferma sempre più capitale del gusto, luogo d’incontro fra tradizione, innovazione e passione per l’enogastronomia".

Paolo Bartalini