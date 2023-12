Poggibonsi: crollo nel centro storico. Richiesta la nomina di un perito

Al Tribunale di Siena si è svolta l’udienza per il crollo del palazzo nel centro storico di Poggibonsi. L’avvocato Silvia Brandani, che assiste alcune delle famiglie rimaste senza casa in seguito al disastro, ha chiesto la nomina di un perito per stabilire le cause del crollo. Il Tribunale si è riservato la possibilità di fornire una risposta in un prossimo futur.

Tutto questo mentre va avanti l’inchiesta per disastro colposo aperta dalla Procura di Siena per accertare eventuali responsabilità e fare completa luce sull’accaduto. Tra le ipotesi del crollo, la presenza di acqua nel sottosuolo del centro storico, soprattutto nella parte alta di via della Repubblica, il corso di Poggibonsi, nelle immediate vicinanze di quel vecchio edificio dei primi anni del ‘900 sbriciolatosi come un castello di carte in quella drammatica notte d’estate. Intanto, si sono conclusi i controlli a tappeto nelle cantine del centro storico per verificare la presenza o meno di acque. Ispezioni che sono state effettuate dalla polizia municipale del comando cittadino e dai tecnici del Comune per garantire la sicurezza degli edifici che si trovano nella parte vecchia della città. E’ sempre in funzione, invece, e lo sarà ancora per bel po’, l’indirizzo di posta elettronica ([email protected]) a cui i residenti possono rivolgersi per segnalare la presenza di acqua nelle loro cantine. Per chi abita in questa zona resta a disposizione anche il numero verde (gratuito) di Acque spa: 800983389. L’amministrazione comunale di Poggibonsi rinnova l’invito a comunicare immediatamente la presenza di acqua o di forte umidità negli scantinati. Le famiglie che abitavano nell’edificio venuto giù si preparano dunque a passare il Natale fuori casa: chi in affitto, chi presso amici o parenti, con disagi e uno stato d’animo facilmente intuibili. A rendere più complicata la loro situazione, il fatto che per motivi di sicurezza legati al rischio di altri crolli non possano mettere piede nei loro appartamenti per prendere gli effetti personali di cui hanno bisogno. La sensazione, purtroppo, ma è quasi una certezza, è che il giorno del rientro nelle abitazioni sia lontano. Forse passeranno anni prima che tornino a respirare l’aria di casa. Ma ci auguriamo di sbagliare.