Poggibonsi crocevia della cultura

Poggibonsi come crocevia di scambi internazionali tra studenti. I valori della pace e della convivenza tra i popoli come temi conduttori dell’incontro di cinquanta allievi francesi della scuola Kernanec di Marcq-en- Baroeul, che sono stati accolti, con i loro insegnanti, dal sindaco David Bussagli e dall’assessore Susanna Salvadori. Insieme a loro trenta alunni della classe terza B della media Marmocchi, con i docenti Del Bravo, Cesani, Tavarone, Marzi e Rossi, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 1, Annarita Magini. La visita si è svolta nel quadro del progetto Erasmus Plus promosso dal Comprensivo 1. Iniziativa di studio che negli anni ha portato a visite reciproche fra scuole. Occasioni poi interrotte e rallentate dalla pandemia. La professoressa Bérénice Montali, di Marcq-en-Baroeul, era stata l’ultima volta a Poggibonsi a fine febbraio 2020, proprio a pochi giorni dal lockdown. L’appuntamento di ieri mattina ha avuto per teatro piazza Cavour: il folto gruppo è giunto sul posto in seguito alla visita all’Archeodromo. I ragazzi ospitanti hanno in pratica svolto compiti da "guide", illustrando, a beneficio dei coetanei, alcuni tra gli aspetti principali della storia di Poggibonsi attraverso i secoli. L’amministrazione locale ha voluto rimarcare l’importanza di tali percorsi in ambito europeo e delle relazioni che da oltre vent’anni uniscono Poggibonsi con Marcq-en-Baroeul, città gemellate dal 2000. Un cammino comune, avviato proprio grazie a contatti fra scuole e associazioni, che negli anni ha visto scambi e visite di varia natura a conferma di una significativa amicizia.

Paolo Bartalini