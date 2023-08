Poggibonsi, corsa a tre Spunta l’ipotesi Cenni

In casa del Pd di Poggibonsi sono iniziate le grandi manovre per la scelta del candidato a sindaco alle amministrative del 9 giugno. Tre i nomi che circolano con più insistenza nelle file del centrosinistra. In ordine rigorosamente alfabetico sono quelli di Susanna Cenni, Susanna Salvadori e Tiziano Scarpelli. Tre figure molto conosciute, con percorsi diversi alle spalle ma tutte all’altezza di ricoprire il ruolo di sindaco del comune con più abitanti (dopo quello di Siena) della nostra provincia.

Susanna Cenni, eletta tre volte in parlamento, ex consigliera comunale a Poggibonsi, assessora regionale dal 2000 al 2008 ed ex vicepresidente della commissione agricoltura, da più parti viene data come favorita nello sprint anche per la sua lunga e prestigiosa esperienza parlamentare.

Assai accreditata, tuttavia, anche Susanna Salvadori, giornalista freelance, attuale assessora comunale alle politiche educative e al bilancio, e per tanti anni consigliera comunale. Il terzo nome che ricorre maggiormente è quello di Tiziano Scarpelli. Attuale presidente di Sienambiente e amministratore unico di Terre di Siena Lab, Scarpelli è stato assessore provinciale dal 2009 al 2014 e segretario del Partito democratico di Poggibonsi.

La partita per la candidatura a sindaco del centrosinistra al momento sembra ristretta a questi tre nomi. Per l’ufficializzazione del candidato che proverà a ricevere il testimone dall’attuale sindaco e presidente della Provincia David Bussagli bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Nulla trapela per adesso dagli altri schieramenti, a partire dal centrodestra.

Marco Brogi