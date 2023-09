Tre incidenti nelle ultime ore sulle strade valdelsane. Nel primo, uno scontro tra due auto in via Pisana, alla periferia di Poggibonsi, uno degli occupanti è rimasto ferito. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Senza conseguenze per le persone gli altri due incidenti: uno nel centro abitato di Poggibonsi e l’altro a Colle. Sul posto la polizia municipale.