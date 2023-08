Quando il barbiere gli ha detto che non gli avrebbe tagliato i capelli perché non aveva preso l’appuntamento è andato su tutte le furie, danneggiando il negozio e estraendo un coltello. Il movimentato episodio è avvenuto a Poggibonsi nel fine settimana e sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, che hanno portato il giovane in caserma per tutta una serie di accertamenti.