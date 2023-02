Poggibonsi, arriva la svolta digitale

Comune di Poggibonsi: a tutta digitalizzazione. Per cittadini e imprese sarà più semplice accedere ai servizi online grazie a una serie di progetti in parte già avviati per i quali il l’amministrazione ha ottenuto oltre 600mila euro di finanziamenti Pnrr. Centrale sarà l’adeguamento del sito web comunale per mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, ma anche il potenziamento del portale dei servizi digitali concentrandoli in un unico spazio virtuale e garantendo agli utenti la possibilità di concludere l’iter procedurale online senza recarsi fisicamente allo sportello. Come dire insomma, che le pratiche potranno essere sbrigate dal telefonino o dal pc senza dover fare la fila negli uffici. "Un ulteriore forte impulso alla digitalizzazione dell’Ente che si tra duce in accessibilità e semplificazione per cittadini e imprese – spiega il sindaco David Bussagli– Un’azione centrale sul Pnrr su cui la nostra amministrazione è già operativa. Un impegno che si accompagna ad altri sulla scuola, sulla rigenerazione, sulla sostenibilità, in cui i fondi del Pnrr rappresentano una grande opportunità di sviluppo, inclusione e innovazione". Sarà aggiornato lo standard tecnologico di accesso ai vari portali e saranno progressivamente integrati tutti i sistemi in uso presso l’Ente con l’introduzione di nuovi servizi come ad esempio la piattaforma unica di notifiche digitali, utile per spostare sui canali digitali il maggior volume possibile di interazioni, pur senza eliminare la possibilità della interazione fisica per chi voglia o non possa fare altrimenti.

Marco Brogi