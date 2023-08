Poesia contemporanea, il festival

Dall’8 settembre al 20 ottobre il Circolo Arci Lavoro e Sport di via dei Pispini ospiterà il Festival di poesia contemporanea, organizzato, con il patrocinio del Dipartimento di Filologia e critica dell’Università di Siena e in collaborazione con libreria Rebecca, da Michel Cattaneo, Alessia Di Giammatteo e Marco Villa. Il titolo del ciclo "anche agosto è andato per sempre", prende in prestito un verso di Vittorio Sereni, per interrogarci sul senso della poesia oggi. Gli incontri, gratuiti, si terranno ogni venerdì alle 18 e 30 e vedranno protagonisti giovani poeti.

Il programma si apre con Ophelia Borghesan (presenta Carlo Borys) l’8 settembre, prosegue il 15 con Francesca Mazzotta (presenta Ilaria Crocchini), il 22 con Francesco Brancati (Michel Cattaneo) e il 29 con Francesca Santucci che presenterà l’ultimo lavoro di Carlo Bordini con Michela Davo). Il 6 ottobre prosegue Riccardo Innocenti (presenta Alessia Di Giammatteo) e il 13 Adele Bardazzi con Giulia Martini, chiude il festival Pietro Cardelli con Daniela Gentile il 20 ottobre.