"Pochi vaccinati anziani e fragili contro il Covid"

Due giornate per vaccinarsi contro il Covid e anche contro l’influenza: oggi e domani gli open day promossi dalla Regione. La vaccinazione, effettuata con il vaccino Comirnaty aggiornato alle nuove varianti, è offerta gratuitamente agli over 18 anni, che abbiano eseguito la dose precedente da almeno 6 mesi. L’Asl sud est mette a disposizione il centro vaccinale del Ruffolo a Siena, poi Nottola a Montepulciano, il centro vaccinale di Salceto a Poggibonsi e il poliambulatorio di Abbadia San Salvatore. "Per ora le percentuali di vaccinati di anziani e soggetti fragili sono basse - rivela Assunta De Luca, direttrice sanitaria Asl - appena il 13% nella fascia tra 60 e 79 anni. Eppure il Covid con le nuove varianti non va sottovalutato".