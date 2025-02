Poc: la contrarietà dell’opposizione

I consiglieri del Pd e di Colle per Vannetti sindaco intervengono sul nuovo Poc "Abbiamo – affermano in una nota – purtroppo visto demolire punto dopo punto la filosofia alla base del Poc approvato dalla giunta Donati, che metteva al primo punto la tutela del fiume Elsa e la riqualificazione delle sue sponde. Il meccanismo che ci accingiamo a spiegare è piuttosto complesso. È sicuramente molto più facile pronunciare qualche slogan elettorale. Ma ci proveremo lo stesso, certi che la maggior parte delle cittadine e dei cittadini di Colle sia interessato a conoscere la realtà delle cose. Il Poc adottato dalla Giunta Donati si basava essenzialmente su uno strumento innovativo, detto di decollo e atterraggio, che si è dimostrato molto proficuo per la difesa del territorio nei Comuni che lo hanno applicato a oggi".