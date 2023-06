Pnrr, ora i progetti accelerano Piano d’investimento da 31 milioni

Prefettura e Provincia di Siena hanno firmato un protocollo d’intesa per l’attuazione degli interventi finanziati con i fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza. "L’iniziativa rientra nel decreto del maggio 2022 con cui Mef e ministero degli Interni indicavano l’istituzione di presidi territoriali per il sostegno alle amministrazioni locali, anche nella gestione e attuazione degli interventi finanziati con fondi Pnrr", spiega il prefetto Matilde Pirrera che ha sottoscritto l’intesa con David Bussagli, presidente dell’amministrazione provinciale. "Grazie ai fondi europei abbiamo l’opportunità di rispondere a parte delle necessità del territorio – dice Bussagli –. Ci sono interventi ex novo e altri già in corso: allora, di fronte a un Paese che sembra faticare a carpire l’occasione, noi siamo impegnati a investire queste risorse, dobbiamo farlo nel migliore dei modi e più velocemente possibile. Giugno 2026 è dietro l’angolo". La cabina di regia fra Prefettura e Provincia, con la Ragioneria territoriale dello Stato e l’ausilio tecnico della società strumentale Siena Lab e Terrecablate, farà da supporto ai 35 Comuni senesi nel raccogliere le esigenze di carattere amministrativo, traghettare i progetti sulla piattaforma ReGis. Previsti controlli antimafia e sugli appalti e rapporti periodici sugli investimenti. "La modalità operativa scelta – illustra ancora il prefetto Pirrera – è la sinergia: abbiamo già contattato i sindaci e fatto una ricognizione dei progetti. Con la sinergia nasce l’intesa con la Provincia, che è il tramite con i Comuni, soggetti attuatori. A noi spetta accompagnarli nel percorso di attuazione e rendicontazione. La difficoltà maggiore è nella continua modifica delle norme. L’intesa attuale ha validità 48 mesi o comunque fino ad attuazione del progetto". Nel territorio senese si parla di 123 progetti presentati da tutti i Comuni (fatta eccezione solo per Radda in Chianti e Radicondoli), per un valore di 31 milioni di euro, che poggiano complessivamente su 26 milioni di fondi europei: 94 investimenti riguardano piccole opere, 28 medie opere e sono per lo più adeguamenti antisismici ed efficientamenti energetici; poi c’è un progetto di rigenerazione urbana, che tocca edifici scolastici e sociali (presentato dal Comune di Siena), del valore di 8 milioni di euro. Fra i 123 progetti che giovano di fondi Pnrr, 49 sono già stati realizzati, 53 sono invece in corso e 30 sono ancora da attuare; 29 dei progetti sono già finanziati al 100% e 35 sono in attesa di un primo acconto.

Paola Tomassoni