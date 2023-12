Pnrr, le opposizioni all’attacco: "Area Sonar, persi oltre 4 milioni"

"Dopo tutti i finanziamenti perduti, questa amministrazione ha perso anche i 4 milioni 505mila euro del Pnrr concessi per l’area Sonar e il palazzo ex Maccari. Una perdita inaccettabile". È il duro commento di tutta l’opposizione di Colle (5 Stelle, Io Cambio, Italia Viva, Su per Colle, Fratelli d’Italia e Lega) di fronte all’ormai certo – anche se non ancora comunicato ufficialmente – ritiro da parte del governo del finanziamento per la rigenerazione urbana assegnato a fine 2021.

"Per avere la disponibilità della somma c’erano scadenze obbligatorie da rispettare, la prima delle quali era la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023 – affermano le opposizioni –. Vista la mancanza di atti riguardanti il progetto (delibere, determine, gare…) e la scadenza non prorogata, i nostri consiglieri hanno capito che i fondi erano stati persi nell’inerzia più totale. Nel consiglio comunale del 29 novembre, il vicesindaco Stefano Nardi ha dichiarato che a giugno (a un mese dalla scadenza, quindi, come se il percorso si potesse perfezionare in pochi giorni) il Comune ha inviato una richiesta al Ministero ma non ha avuto risposta e che il governo ha tagliato e sta tagliando tanti fondi del Pnrr, specialmente quelli riguardanti la rigenerazione urbana. È una verità assoluta che il governo ha tagliato molti fondi, ma il Comune di Colle si è autoescluso e autodepennato non rispettando la scadenza obbligatoria: inerzia, superficialità o incompetenza?".

Da una censura all’altra, il naturale solco fra maggioranza e opposizione è diventato un fossato la cui larghezza è ampliata dalla presa di posizione di Pd, Sinistra per Colle e Colle in Comune in relazione ad un ordine del giorno sulla questione Hamas-Israele presentato dalla maggioranza, che i consiglieri di minoranza non hanno votato uscendo dall’aula. "Esprimiamo il nostro più profondo disaccordo verso il comportamento dei gruppi di minoranza, che hanno preferito sottrarsi al confronto", si afferma in una nota.

"Un comportamento – si aggiunge – in contrasto con i principi di partecipazione, confronto e condivisione invocati più volte proprio da alcuni dei gruppi che si sono sottratti al confronto in modo strumentale. È mancato il coraggio nel discutere un tema complesso che dovrebbe essere trattato assumendosi la responsabilità di una posizione chiara di condanna sugli eventi delle ultime settimane. Il consiglio comunale serve anche a dare voce alla nostra comunità su temi complessi. Un’occasione persa".