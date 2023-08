Pnrr, la protesta dei sindaci Sit in davanti alla prefettura Bussagli: "Comuni preoccupati"

di Orlando Pacchiani

In piazza sono annunciati una quindicina di sindaci, guidati dal presidente della Provincia, fuori la polemica tra centrosinistra e centrodestra infuria. Questa mattina alle 10 alcuni amministratori senesi si ritroveranno in piazza Duomo con la fascia tricolore, quindi in veste ufficiale, davanti al palazzo della prefettura. "Il definanziamento dei fondi Pnrr annunciato dal governo rischia di penalizzare ulteriormente i territori e gli enti locali. Come amministratori del territorio, non possiamo nascondere tutta la nostra preoccupazione", spiega David Bussagli, che oltre a essere sindaco di Poggibonsi è anche presidente della Provincia. È lui a guidare il fronte della protesta. Ed è a lui che replica Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: "La sinistra locale come al solito usa le istituzioni per fare politica, è grave che il presidente della Provincia inneggi alla mobilitazione contro il governo, sulla base di dati e circostanze totalmente false".

Una quindicina almeno i sindaci che dovrebbero essere presenti o comunque aderire: Poggibonsi, Colle Valdelsa, Casole d’Elsa, Radicondoli, San Gimignano, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Asciano, Sovicille, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia, Buonconvento. Per Bussagli da parte del governo sono state fatte "scelte irresponsabili che marcano una difformità tra la politica degli annunci e la realtà dei fatti. Le rassicurazioni arrivate sono addirittura peggiori rispetto a quanto il governo ha raccontato in queste settimane agli amministratori e ai cittadini". Obiettivo della prtesta? "C’è ancora tempo per rimediare. Vengano coinvolti i comuni, si apra il confronto restituendo ai sindaci certezze e indicazioni su come agire", conclude Bussagli.

Per Michelotti la lettura è tutta politica, da parte del centrosinistra, accusato di "menzogne, deliri e ricerca di visibilità". Le modifiche al piano illustrate dal ministro Fitto, osserva, "doveva essere fatto dai Governi precedenti. Ora le modifiche servono a non mettere in pericolo il conseguimento degli obiettivi: le proposte di modifica del Pnrr non eliminano alcuna riforma, consentendo di rispettare gli impegni a livelo europeo e una migliore migliore attuazione del Piano stesso".