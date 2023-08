Pnrr, i sindaci protestano in piazza Domani sit in davanti alla prefettura

di Orlando Pacchiani

Il confronto politico e istituzionale sul Pnrr dal livello nazionale scende al livello locale. E domani si tradurrà in concreto quando alcuni sindaci della provincia si ritroveranno per manifestare davanti al palazzo del Governo, in piazza del Duomo. Una protesta in qualche modo anticipata dal sindaco di Rapolano Terme Alessandro Starnini ("se tagliano la nostra Casa di comunità, con la giunta occuperemo simbolicamente la prefettura", aveva annunciato nei giorni scorsi) e che ora coinvolgerà alcuni primi citttadini.

Uno di loro, Silvio Franceschelli, è anche senatore Pd ed esprime la sua preoccupazione: "La proposta di revisione del Pnrr con un prospetto di perdita di molti miliardi di euro destinati ai Comuni, dimostra tutta la distanza tra il Governo e le reali necessità degli enti locali e dei territori". Un elemento rilanciato anche dal presidente regionale Eugenio Giani: "Sono fortemente contrariato dall’approccio a livello governativo, con una ridefinizione del Piano che per la Toscana significa la perdita di più di un miliardo di risorse che avevamo acquisito e impostato con progetti molto concreti. Le rassicurazioni del ministro Fitto, che saranno utilizzate altre risorse, sono generiche e rischiano di tradursi in assoluta inefficacia".

La questione della sanità, per esempio, porterà secondo il governatore alla rimodulazione del numero di interventi che saranno finanziati dal Pnrr: da 1.350 a 936 Case della comunità, da 600 a 524 Centrali operative territoriali (Cot), da 400 a 304 Ospedali di comunità.

Una lettura negativa alla quale, nei giorni scorsi, aveva replicato Francesco Michelotti, parlamentare e coordinatore di Fratelli d’Italia: "Il ministro Raffele Fitto ha demolito le menzogne della sinistra e oggi in modo chiaro e puntuale ha fatto sapere che non ci sono problemi nell’incasso dei miliardi per la rate sul Pnrr e che non ci saranno definanziamenti sui progetti dei Comuni con le modifiche. Ed infine che si potranno correggere i precedenti errori".

Ma il dibattito è solo agli inizi. E per Franceschelli "dalle risposte del governo, sono arrivati solo altri dubbi e preoccupazioni. Oggi lo scenario che ci si prospetta davanti è quello di rischiare di perdere una grande occasione di sviluppo e di rendere vano il grande lavoro svolto in questi anni".